السبت 16 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع الكويت

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، نقل تحياته إلى شقيقه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وأكد الرئيس السيسي، خصوصية العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة، سعيًا نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث مع الكويت تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري الكويتي من دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وركن رئيسي من أولويات وثوابت السياسة المصرية.

من جانبه، نقل ولي عهد الكويت إلى الرئيس السيسي تحيات شقيقه سمو الشيخ نواف الصباح، مؤكدًا التقدير والمودة التي تكنها دولة الكويت لمصر، قيادةً وشعبًا، في ضوء عمق ومتانة العلاقات والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين، فضلًا عن الدور الهام للجالية المصرية في عملية البناء والتنمية بالكويت كجسر للترابط بين الشعبين الشقيقين، ومن ثم حرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.

وثمن، في هذا الإطار، دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، إلى جانب حرصها على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدمًا بأواصر العمل العربي المشترك.

الرئيس السيسي الكويت مصر ولي عهد الكويت الشرق الأوسط السياسة المصرية دور مصر

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