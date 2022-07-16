السيطرة على حريق بمخزن أدوات كهربائية أسفل منزل بأجهور الكبرى بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمخزن أدوات كهربائية بالطابق الأرضى لمنزل بمنطقة أجهور الكبرى التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ، دون خسائر بشرية أو إصابات، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ لعمليات النجدة بنشوب حريق بمخزن أدوات كهربائية بالدور الأرضي لمنزل بمنطقة أجهور الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ.

وعلى الفور جرى الدفع بسيارتي إطفاء لمكان الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تمت السيطرة على الحريق ومع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمخزن أدوات كهربائية بالدور الأرضي لمنزل ملك كل من "عصام الخلفى"، وشقيقه "أحمد الخلفى"، دون وقوع خسائر بشرية فى الأرواح أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.