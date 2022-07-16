السبت 16 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيولة بالطرق والمحاور الرئيسية في القليوبية

جريدة الدستور
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يشهد الطريق الدائري والطريق الزراعي «القاهرة - القليوبية» بمحافظة القليوبية، صباح اليوم، سيولة مرورية، فيما يكثف مرور القليوبية، من تواجده بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، ولتسهيل وصول المواطنين.

وكلف مدير المرور، بالانتشار لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

الطريق الدائري القليوبية سيولة مرورية رور القليوبية

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