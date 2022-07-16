السبت 16 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات موسعة مع صاحب محل بلاي ستيشن لاتهامه بقتل شاب في عين شمس

جريدة الدستور
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فتحت نيابة شرق القاهرة الكلية تحقيقات موسعة مع صاحب محل بلاي ستيشن لاتهامه بقتل شابًّا بطعنه بمقص في منطقة الصدر أثناء مشاجرة بينهما داخل المحل بمنطقة عين شمس، وأمرت بنقل الجثة إلى الطب الشرعي، وانتداب الطبيب الشرعي للتشريح، وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى قسم شرطة عين شمس إشارة من أحد المستشفيات يفيد بوصول جثة شاب إثر إصابته بطعن في الصدر بمقص بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه، وأحد المتواجدين داخل محل بلاي ستيشن أثناء لعبهم على الأجهزة، ما دفع صاحب المحل للتدخل وإنهاء المشاجرة.

وأضافت التحريات، أنه أثناء قيام صاحب المحل بحل المشكلة حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه، وصاحب المحل فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن المجني عليه بمقص في صدره حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحقيقات موسعة حل بلاي ستيشن عين شمس

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وائل لطفي

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