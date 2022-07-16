السبت 16 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق نشب بمحيط الصرف الصحي في سوهاج

حريق
حريق
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سيطرت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن سوهاج، على حريق نشب في كمية من الهيش، داخل المنطقة الصحراوية الخاصة بالغابة الشجرية التابعة لقطاع الصرف الصحي، بقرية الكولة دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج.

البداية بتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا مفاده نشوب حريق بكمية من الهيش داخل المنطقة الصحراوية الخاصة بالغابة الشجرية، التابعة لقطاع الصرف الصحي بناحية الكولة دائرة المركز.

تم الانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بكمية من الهيش والمخلفات والحشائش بالمنطقة المنزرعة بأشجار الكافور، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء؛ للسيطرة على النيران وإخماد الحريق قبل وقوع أية إصابات بشرية.

وباستجواب المدعو (نصر الدين. م  مدير مزرعة الكولة- ويقيم دائرة المركز)، أفاد بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل دون قصد، ونفى الشبهة الجنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير امن سوهاج مركز شرطة أخميم حريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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