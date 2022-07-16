ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس السيسي في جدة

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى وصل إلى مدينة جدة السعودية، منذ قليل، وذلك للمشاركة في “قمة جدة للأمن والتنمية”.

الرئيس السيسي وولي العهد السعودي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن مشاركة الرئيس في قمة جدة تأتي في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الاجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، ويعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقليمية والعالمية، وكذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلاً عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة.

الرئيس السيسي وولي العهد السعودي

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس سيعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة جدة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم، وكذا مناقشة أخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.