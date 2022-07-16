رطوبة مرتفعة.. حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم السبت 16-7-2022

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم السبت 16 يوليو 2022 حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحا.

وتنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا.

ومن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح ومشمس على كافة الانحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

نسبة الرطوبة اليوم السبت 16 يوليو 2022

وتسود خلال الأيام المقبلة أيضًا شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا يزيد من إحساس الحرارة عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين بين 2:3 درجة مئوية، ويزيد التعرض المباشر لأشعة الشمس الشعور بارتفاع درجة الحرارة.

درجات الحرارة اليوم السبت 16 يوليو 2022 فى المحافظات

تصل درجات الحرارة في القاهرة 34 - 24

تصل درجات الحرارة في الإسكندرية 30 - 24

تصل درجات الحرارة في وادي النطرون 33 - 24

تصل درجات الحرارة في طنطا 33 - 24

تصل درجات الحرارة في شبين الكوم 34 - 24

تصل درجات الحرارة في دمنهور 33 - 24

تصل درجات الحرارة في بلطيم 30 - 23

تصل درجات الحرارة في مطروح 29 - 22

تصل درجات الحرارة في السلوم 30 - 24

تصل درجات الحرارة في سيوة 35 - 21

تصل درجات الحرارة في بورسعيد 31 - 24

تصل درجات الحرارة في دمياط 30- 24

تصل درجات الحرارة في الزقازيق 34 - 24

تصل درجات الحرارة في المنصورة 33 - 25

درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

الاسماعيلية 35 / 24

السويس 34 / 23

العريش 31 / 24

رفح 31 / 24

رأس سدر 35 / 25

نخل 33 / 20

نويبع 36 / 26

طابا 33 / 24

كاترين 32 / 18

الطور 35 / 26

شرم الشيخ 38 / 28

الغردقة 37 / 27

مرسى علم 36 / 27

الفيوم 34 / 23

بنى سويف 35 / 22

المنيا 35 / 23

أسيوط 36 / 24

سوهاج 36 / 25

قنا 37 / 26

الأقصر 38 / 27

أسوان 39 / 28

ادفو 39 / 28

أبوسمبل 39 / 25

الوادى الجديد 38 / 26

شلاتين 37 / 27

ابو رماد 36 / 26

حلايب 34 / 28

رأس حدربة 33 / 27