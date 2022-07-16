السبت 16 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الصلوات الخمس.. مواعيد الصلاة اليوم السبت 16 يوليو 2022

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة
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يقدم "الدستور" خدمة مواعيد الصلاة اليوم السبت 16 يوليو 2022، حيث يبدأ اليوم بصلاة الفجر لما لها من ثواب عظيم سنذكره فيما يلي بعد معرفة مواقيت الصلوات الخمس اليوم.

 

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 يوليو 2022 الموافق هجري 17 ذو الحجة 1443 في القاهرة

موعد أذان الفجر : 3:22 ص

موعد آذان الظهر : 12:01 م

موعد أذان العصر : 3:37 م

موعد أذان المغرب : 6:58 م

موعد أذان العشاء : 8:28 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في الاسكندرية 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 يوليو 2022 الموافق هجري 17 ذو الحجة 1443 في الاسكندرية

موعد أذان الفجر : 3:22 ص

موعد أذان الظهر : 12:06 م

موعد أذان العصر : 3:45 م

موعد أذان المغرب : 7:05 م

موعد أذان العشاء : 8:38 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 يوليو 2022 الموافق هجري 17 ذو الحجة 1443 في الجيزة

موعد أذان الفجر : 3:22 ص

موعد أذان الظهر : 12:01 م

موعد أذان العصر : 3:38 م

موعد أذان المغرب : 6:58 م

موعد أذان العشاء : 8:28 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في المحلة الكبرى 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 يوليو 2022 الموافق هجري 17 ذو الحجة 1443 في المحلة الكبرى

موعد أذان الفجر : 3:18 ص

موعد أذان الظهر : 12:01 م

موعد أذان العصر : 3:40 م

موعد أذان المغرب : 7:00 م

موعد أذان العشاء : 8:32 م

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مواعيد الصلاة اليوم في اسوان 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 يوليو 2022 الموافق هجري 17 ذو الحجة 1443 في اسوان

موعد أذان الفجر : 3:36 ص

موعد أذان الظهر : 11:54 ص

موعد أذان العصر : 3:16 م

موعد أذان المغرب : 6:39 م

موعد أذان العشاء : 8:02 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في قنا 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 يوليو 2022 الموافق هجري 17 ذو الحجة 1443 في قنا

موعد أذان الفجر : 3:30 ص

موعد أذان الظهر : 11:55 ص

موعد أذان العصر : 3:22 م

موعد أذان المغرب : 6:43 م

موعد أذان العشاء : 8:09 م

 

ماذا خسر المسلم حين ترك صلاة الفجر ؟

1- خسر شهادة  البراءة من النفاق.

قالﷺ: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر.

 2- خسر  السبب الأعظم لدخول الجنة.

قال ﷺ: من صلى البردين دخل الجنة.

البردين: الفجر والعصر.

3 - خسر النجاة من النار.

قال ﷺ  لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.

4- خسر عناية الله وحفظه.

 قال ﷺ : من صلى الصبح فهو في ذمة الله.

5- خسر أجر قيام الليل كله.

 قال ﷺ: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعه كان له كقيام ليلة.

6- خسر لقاء الملائكة وسقط اسمه من سجلاتهم.

 قال ﷺ : يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح والعصر ثم يعرج الذين باتو فيكم فيسألهم الله وهو أعلم كيف وجدتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون.

7- خسر النور والضياء في يوم القيامة.

قال ﷺ : بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.

8- خسر الأجر والثواب الذي يعدل الدنيا ومافيها من كنوز وزينة.

قال ﷺ: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها.

أي سنة الفجر التي تصلى قبلها.

9- خسر الخيرات والبركات وضيع الأجور والحسنات.

قال ﷺ : لو يعلم الناس مافي صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا.

مواعيد الصلاة موعد أذان الفجر موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الفتنة على الـ«سوشيال ميديا» «1»

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