صاحب محل «بلاى ستيشن» يقتل شابًا بمقص حديدى فى عين شمس

تسببت مشادة كلامية بين صاحب محل وشاب في مقتل الشاب باستخدام مقص حديدي. تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى قسم شرطة عين شمس إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب متوفى إثر إصابته بطعن في الصدر بمقص بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أن مرتكب الواقعة صاحب محل بلاي ستيشن، وتم ضبطه.

وكشفت التحريات أن المجني عليه تشاجر مع أحد المتواجدين داخل المحل أثناء جلوسهم على أجهزة البلاي ستيشن، ما دفع صاحب المحل المتهم للتدخل وإنهاء المشاجرة ولكن حدثت مشادة كلامية بين المجنى عليه وصاحب المحل وتطورت حتى تعدى المتهم عليه بمقص فى صدره حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وتم نقله للمشرحة وتم حبس المتهم فى الواقعة.