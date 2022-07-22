الجمعة 22 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

على طريقة قاطني المناطق الاستوائية.. 8 نصائح للحفاظ على البرودة في الصيف

البرودة في الصيف
البرودة في الصيف
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 مع دخول فصل الصيف، يبدأ الكثير من الناس في البحث عن السبل المختلفة للحفاظ على البرودة داخل أجسامنا ومنازلنا، حتى لا نشعر بشكل كبير بدرجات الحرارة المرتفعة. 

  والتقى موقع الديلي ميل البريطاني، مع عدد من الأشخاص القاطنين بالمناطق الاستوائية للوقوف على كيفية الحفاظ على البرودة، والتي نستعرضها في السطور التالية.

1 - تحديد أوقات فتح النوافذ والأبواب

من الضروري فتح النوافذ والأبواب في الصباح الباكر مما يسمح للهواء البارد بالمرور عبر منزلك، مع تقدم اليوم  سترتفع درجة الحرارة عندما يبدأ بالقرب من النقطة التي يكون الجو فيها أكثر سخونة في الخارج من الداخل ، أغلق النوافذ وأغلق الستائر لتحافظ على البرودة بالداخل.

قد يبدو هذا غير منطقي عندما نريد هواءً نقيًا ، لكنه ممارسة شائعة في هذه الدول للحفاظ على البرودة بالداخل.

2- الإضاءة الكهربائية 

حافظ على الإضاءة الكهربائية عند الحد الأدنى، لأن المصابيح تنبعث منها الحرارة قد يبدو الأمر كئيبًا بعض الشيء في الظلام، ولكن في المساء ستحظى بمناخ أكثر برودة للنوم.

3-  الاستفادة من البرودة في الصباح والمساء

حقق أقصى استفادة من الصباح والأمسيات الباردة إذا كنت بحاجة إلى الخروج أو القيام بالأعمال المنزلية، فخطط ليومك عدم الخروج في الحرارة، إذا كان جدولك يسمح بذلك، افعل ما يفعله الإسبان واحصل على قيلولة في فترة ما بعد الظهر بمعنى النوم الإضافي أنك قد تكون قادرًا على الاستيقاظ مبكرًا أو البقاء مستيقظًا  مما يزيد من استمتاعك بالساعات الأكثر برودة.

إذا كان جدول عملك يسمح بمرونة جدولة الاجتماعات والمهام الأكثر تعقيدًا في الساعات الباردة.

4- استخدم مروحة وليس مكيف هواء

على الرغم من أنك قد تحلم بمكيف هواء، فمن الممكن أن تظل هادئًا بدونه في الواقع، التقليل من التعرض للبيئات المكيفة يساعد جسمك على التأقلم.

5- قم بتغيير قائمة الطعام الخاصة بك

يؤدي اختيار السلطات والأطعمة سريعة التسخين إلى تجنب إضافة حرارة إضافية إلى منزلك، لا تستخدم الفرن إن أمكن في الأيام الحارة ، وأيًا كان ما تختاره للطهي  قم بتشغيل المروحة أثناء التحضير.

6- ممارسه الرياضة

تسبب الحرارة الخمول والإرهاق ، لكن في الواقع  قد يكون الأمر أسوأ في حالة عدم ممارسة الرياضة.

 ويعد ركوب الدراجات أمر رائع ، حتى في منتصف اليوم أو ممارسة السباحة.

7- الماء صديقك في هذه الأيام

ضع شعرك تحت صنبور الماء لأن الرأس البارد سيحدث فرقًا كبيرًا، أو قم بتبليل الوشاح ولفه حول رقبتك، خذ حمامًا سريعًا  بماء بارد.

8- سر ببطء

امشي ببطء، قم بالأعمال المنزلية ببطء. لا تحاول أن تقاوم الحرارة،  وذلك وفقا للأسلوب البريطاني "حافظ على هدوئك واستمر في العمل". 

بشأن النوافذ والأبواب الخاصة بك الإضاءة الكهربائية للحفاظ على البرودة بالداخل حد من البرودة في الصباح والمساء الخروج أو القيام بالأعمال المنزلية خطط ليومك استخدم مروحة ممارسة الرياضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أخرى لظاهرة مراكز الدروس الخاصة

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