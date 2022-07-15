تزداد عمليات البحث على محرك جوجل حول مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف لمحافظة القاهرة، وذلك من قِبل أولياء الأمور والطلاب، لمعرفة موعد بداية انطلاقها، وذلك للشهادات النقل أم للشهادات، حيث إنها من المقرر أن تنطلق غدًا السبت الموافق 16 من شهر يوليو الجاري، وذلك حتى يوم 10 أغسطس، لذا تزداد عمليات البحث حول موعد الامتحانات.

مواعيد امتحانات الدور الثاني

وتقدم "الدستور" مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف لمحافظة القاهرة:

امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف لمحافظة القاهرة

بخصوص جدول امتحانات الدور الثاني، اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جدول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، والتي تمتد من 16 يوليو حتى 10 أغسطس.

امتحانات الدور الثاني للصف الخامس الابتدائي

من المقرر أن يبدأ موعد امتحانات الدور الثاني 2022 للصف الخامس والسادس الابتدائي، وما يعادلهما، وذلك من الأربعاء 27 يوليو حتى الاثنين 1 أغسطس.

امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

من المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني لعام 2022 لصفوف النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادلهما، والنقل الإعدادي المهني من الأربعاء 27 يوليو حتى الثلاثاء 2 أغسطس.

امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

من المقرر أن تنطلق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية في صفوف النقل الثانوي الفني خلال الفترة من السبت 16 يوليو حتى الثلاثاء 26 يوليو.

امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الاعدادي 2022

من المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين، والإعدادية المهنية، من الأربعاء 3 أغسطس حتى الأربعاء 10 أغسطس 2022، كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، محمد عطية، أن الامتحانات ستستمر في مواعيدها حتى في حال أن اعترضتها إجازة رسمية.

ويبحث الطلاب الذين تخلفوا عن الامتحانات الماضية على مواعيد جداول امتحانات الدور الثاني، كي يحققوا نجاحًا في المواد التي رسبوا فيها أو تلك التي لم يوفقوا في دخولها.