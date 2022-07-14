ماريو دراجى يعلن استقالته من رئاسة الحكومة الإيطالية

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أنه سيقدم استقالته وفي وقت لاحق، اليوم الخميس، وسط أزمة سياسية نجمت عن رفض حركة خمس نجوم المشاركة في تصويت على الثقة بالحكومة.

وقال "دراغي" خلال جلسة للحكومة: "أود أن أعلن أنني سأقدم هذا المساء استقالتي إلى الرئيس"، مشيرا إلى أن الشروط اللازمة لاستمرار الائتلاف الحكومي "لم تعد قائمة" وأن "ميثاق الثقة الذي تقوم عليه الحكومة لم يعد موجودا".

وتغيب نواب حركة الخمس نجوم عن مجلس الشيوخ الإيطالي عند الدعوة إلى التصويت لمنح الثقة للحكومة لتمرير مرسوم المساعدة.

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن إمدادات زيت الزيتون وأرز الريزوتو والباساتا تتعرض للتهديد، حيث يعاني شمال إيطاليا من موجة جفاف هي الأسوأ منذ 70 عامًا، ما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة.

وتابعت أن المستوردين المتخصصين يستعدون لارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 50% أو أكثر للأرز والطماطم ويفكرون في البحث عن مصادر جديدة للإمداد، بعد تحذير المزارعين في وادي بو الذي يُعد موطن أرز أربوريو المستخدم في الريزوتو.

وقال كايل هولاند، المحلل في مجموعة مينتيك لأبحاث السوق، إن بعض مصادر السوق تشير إلى أن الإنتاج الإيطالي من زيت الزيتون قد ينخفض ​​ما بين 20% و30% عن العام الماضي.

وتابع "شهولاند" أنه قد يكون هناك انخفاض كبير في الإمدادات العالمية من النفط، حيث من المتوقع أن يؤدي الطقس الحار والجاف في إسبانيا إلى تقليل المحاصيل هناك بنسبة تصل إلى 15%.

وأضاف: "نحن نرى بالفعل بعض أشجار الزيتون لا تنتج ثمارًا، وهذا يحدث فقط عندما تكون مستويات رطوبة التربة منخفضة للغاية، ووفقًا لجهات الاتصال في الصناعة، من المرجح أن يؤدي انخفاض الإنتاج وبالتالي محدودية العرض من زيت الزيتون إلى ارتفاع الأسعار في الأشهر المقبلة".

وقال والتر زانري، المدير الإداري لشركة زيت الزيتون المتخصص في المملكة المتحدة فيليبو بيريو، إن ما لم تمطر قريبًا، سينخفض ​​محصول الزيتون بشكل كبير، مضيفًا أن الجفاف يرجح أيضًا أن يقلل من محاصيل المشمش والخوخ والكمثرى.

وأكدت الصحيفة أن أسعار زيت الزيتون البكر الممتاز الإيطالي ارتفعت بنسبة 28% منذ عامين، وفقًا لشركة مينتك، حيث تقلصت الإمدادات العالمية من زيوت الطهي بسبب الحرب في أوكرانيا، وهي منتج رئيسي لبذور عباد الشمس والزيت.

بينما قال جيسون بول، الرئيس التنفيذي لشركة Eurostar Commodities التي تستورد الأرز والطماطم من إيطاليا، إنه من المحتمل أن يبحث في مكان آخر عن منتجات، مضيفًا: "لا أعتقد أننا سنحصل على الكثير من إيطاليا وما سنحصل عليه سيكون مكلفًا للغاية".

وزادت تكاليف الأرز والطماطم الإيطاليين بالفعل بأكثر من الضعف في العامين الماضيين، وفقًا لمينتيك.