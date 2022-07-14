الخميس 14 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الألمانى السابق: قد أحمل السلاح بنفسى إذا تعرضت برلين لهجوم

الرئيس الألماني السابق
الرئيس الألماني السابق
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حذّر الرئيس الألماني السابق، يواخيم جاوك، من المسالمة الخاطئة، وصرّح بأنه قد يحمل السلاح بنفسه إذا لزم الأمر، وذلك على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال جاوك، لبرنامج المقدم الألماني الشهير "ماركوس لانتس"، بالقناة الثانية بالتليفزيون الألماني «زد دي إف»، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن يحمل جاوك بصفته قسا سابقا السلاح: "أتمنى ألا أضطر لذلك، ولكنني قد أفعلها في هذه الحالة (إذا تعرضت برلين لهجوم)".

ووصف جاوك في تصريحاته، التي تم بثها في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء، اتباع النهج المسالم في الحياة الشخصية بأنه أمر "مشرّف"، ولكنه بشكل عام نهج "لا يؤدي إلى الخير، وقد يعزز هيمنة الأشرار والمجرمين واللا إنسانيين".

وحذر الرئيس الألماني السابق من "الخضوع أمام عديمي الضمير"، وقال: "عديمو الضمير لا يتساءلون إذا كان أمرا صائبا أم لا أن يحمل المرء السلاح لينفذ مطالبه"، موضحا أن هذا ما يفعله أصحاب الضمائر فحسب.

ودعا جاوك إلى التضامن مع أوكرانيا، ووصفها بأنها "ضحية"، وقال إنه بالنظر إلى العواقب الاقتصادية المحتملة للحرب الأوكرانية بالنسبة لألمانيا (فيما يتعلق بإمدادات الغاز) إنه يمكن تحمل الوضع حال الاضطرار لخفض درجات الحرارة بعض الشيء عند التدفئة في الشتاء.

وفي وقت سابق، قال موقع «بيزنس إنسايدر» الأمريكي، إن هناك أزمة متوقعة في التدفئة في أوروبا، وتحديدًا في ألمانيا، بسبب خفض تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا.

ووفقًا لمذكرة بحثية أصدرها «دويتشه بنك»، ونقلها الموقع الأمريكي، فإن ألمانيا يمكن أن تتبنى الخشب كمصدر للتدفئة حال استمرار مشكلة خفض إمدادات الغاز الروسية.

وتابع البنك: «من المتوقع أن يقل استهلاك الغاز في ألمانيا بنسبة 10% مقارنة بمستويات عام 2021، ومن المحتمل أن يبرز الفحم البني أو الليجنيت كبديل للغاز الطبيعي بقطاع الطاقة الصناعية بألمانيا».

الرئيس الألماني السابق يواخيم جاوك الحرب الروسية أوكرانيا برلين

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وائل لطفي

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