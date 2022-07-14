وفاة مراقب داخل لجنة امتحان الثانوية العامة بالبحيرة

توفي مراقب بلجنة امتحانات الثانوية العامة بوادي النطرون بالبحيرة، متأثرًا بإصابته داخل مستشفى وادي النطرون التخصصي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة بلاغًا من مسئولي لجنة مدرسة وادي النطرون الثانوية بإصابة أحد المراقبين باللجنة رقم 1253 ويُدعى عبدالهادي الشحات محمد، بحالة إغماء داخل اللجنة.

وتم نقله للمستشفى للعلاج إلا أنه توفي عقب وصوله وقبل محاولات إسعافه، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بوادي النطرون التي باشرت التحقيق.