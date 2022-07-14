حبس 3 متهمين بالإتجار في المواد المخدرة بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس 3 أشخاص، عثر بحوزتهم على مواد مخدرة بقصد الاتجار بنطاق دائرة القسم.

جاء ذلك خلال حملة للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تم ضبط 3 أشخاص، أثناء استقلالهم إحدى السيارات "قيادة أحدهم وملك والده" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس وزنت 400 جم - مبلغ مالي - سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والسيارة لتسهيل تحركاتهم.