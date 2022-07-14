الخميس 14 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 فى تصادم توك توك بآخر بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب اليوم الخميس، 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم بين توك توك بآخر بمدخل مدينة حوش عيسى بالبحيرة.

تم نقل المصابين لمستشفى حوش عيسى للعلاج، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة حوش عيسى بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بين توكتوك وآخر أمام مصنع الجوهرة بمدخل المدينة، ووجود مصابين.

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: خميس. ح. خ 18 سنة مقيم حوشى عيسى بكدمات متفرقة بالجسم،  ومحمود ف. ش 15 سنة مقيم حوشى عيسى بكدمات متفرقة بالجسم، وشادي. ع. م 18 سنة حوشى عيسى بكدمات متفرقة بالجسم.

حادث تصادم توك توك حوش عيسى البحيرة تصادم

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وائل لطفي

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