إصابة شخص سقط من أحد القطارات في بني سويف

أُصيب شخص، اليوم الخميس، بعد سقوطه من قطار ببني سويف، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط شخص من قطار ببني سويف ووجه على الفور، بسرعة نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف "كمال.ش.م" 45 سنة، مصابًا ببتر بالقدم اليمنى إلى مستشفى بني سويف الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.