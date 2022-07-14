الخميس 14 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط أشهر عصابة لسرقة المنازل بمدينة بدر

عصابة
عصابة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بمدينة بدر بأسلوب "التسلق"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة التى تولت التحقيقات.

كشفت تحريات رجال المباحث عن نشاط المتهمين الإجرامى حيث تبين تورط المتهمين في تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الشقق بأسلوب التسلق عقب مراقبتها مستغلين تواجد أصحابها خارج المنزل.

واعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامى أمام رجال المباحث الجنائية، مؤكدين أنهم كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" وأقروا بارتكابهم عددا من الوقائع بذات الأسلوب، وأرشدوا عن المسروقات.

كان قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بسرقة شاشة وأجهزة أخرى من داخل الشقة سكنه وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو  المشار إليه بأسلوب "التسلق"، كما اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" وأقروا بارتكابهم (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم.

وأقروا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة. 

القاهرة تشكيل عصابي سرقة سرقة المساكن بدر

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وائل لطفي

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