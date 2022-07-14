الخميس 14 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل زوجته بمقص فى شبرا الخيمة

جريدة الدستور
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حبس مدرس 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لقتله زوجته بسلاح أبيض "مقص مدبب" مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.

ولقيت سيدة مصرعها على يد زوجها في شبرا الخيمة لرفضها إعطائه أموالًا، فقام بطعنها بسلاح أبيض مقص أودى بحياتها، وفر هاربًا لمسقط رأسه في محافظة المنوفية، حيث ألقى القبض عليه هناك.

وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام في شبرا الخيمة تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفاة، كما أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها غارقة في دمائها وبها آثار طعن، بشارع ترعة الشابوري، دائرة القسم.

انتقلت قوات الأمن في شبرا الخيمة ورجال البحث الجنائي لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أن المجني عليها تدعى "عبير. م" 33 عامًا تعمل مربية في حضانة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها "إبراهيم. ا" مدرس 37 عامًا.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم بالواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قاضي المعارضات شبرا الخيمة القليوبية

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