التحقيق مع صاحب محل ضُبطت بحوزته 1720 علبة سجائر مهربة جمركيًا

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع صاحب محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر بحوزته 1720 عبوة سجائر مهربة جمركيًّا في القاهرة.

كما طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث بشأن الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، ألقت القبض على صاحب محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر بحوزته 1720 عبوة سجائر مهربة جمركيًّا في القاهرة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط صاحب محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر بمحافظة القاهرة بحوزته 1720 عبوة سجائر مختلفة الأنواع بدون مستندات ومجهولة المصدر ومهربة جمركيًّا، ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العام.

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.