سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الخميس 14-7-2022

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 14-7-2022، وذلك بعد تحركات شهدها الدولار خلال الأسابيع الماضية خاصة بعد تحقيقه 18.90جنيه للمرة الأولى منذ 4 سنوات، بينما يشهد سعر الدولار حالة من الثبات النسبي بكافة البنوك المصرية هذا الأسبوع؛ بسبب إجازة عيد الأضحى، ومن المتوقع أن تبدأ تحركات جديدة الأسبوع المقبل مع عودة كافة البنوك للعمل.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 18.92 جنيه مصري للبيع، مقابل 18.81 جنيه للشراء، فيما جاء البنك التجاري الخليجي أعلي البنوك في سعر شراء الدولار حيث سجل 18.87جنيهًا.

سعر الدولار فى البنوك اليوم الخميس 14-7-2022

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 18.81جنيه للشراء، 18.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري عند 18.81 للشراء و18.87 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك أبوظبي الإسلامي عن 18.83 للشراء 18.89 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر إلى 18.83 للشراء و18.89 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول اليوم 18.84 للشراء 18.91 للبيع.

سعر الدولار في بنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك العربي الأفريقي الدولي 18.81 للشراء و18.91 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 18.83 للشراء و18.91 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار الأمريكي الآن في بنك الكويت الوطني 18.81 للشراء و18.91 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي التجاري

وصل سعر الدولار الآن في أبوظبي التجاري 18.81 للشراء و18.91 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المتحد

بلغ سعر الدولار في بنك الأهلي المتحد الآن 18.85 للشراء و18.91 للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك البركة

سجل سعر الدولار الآن انخفاضًا جديدًا في بنك البركة إلى 18.81 للشراء و18.91 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني

بلغت سعر الدولار الآن في بنك الإمارات دبي الوطني 18.81 للشراء و18.91 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

وصل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم 18.81للشراء و18.91 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار الأمريكي الآن في بنك الإسكندرية 18.85 للشراء و18.91 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

بلغت سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس 18.81 للشراء و18.91 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك بلوم 18.81 للشراء و18.91 للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي اس

سجل سعر الدولار في بنك اتش اس بي اس 18.81للشراء، و18.91 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

سجل سعر االدولار في بنك المشرق 18.81للشراء، و18.91 للبيع.