بوابة مصر الرقمية.. طرق الاستعلام عن أفراد بطاقة التموين 2022

ما زال البحث عن طرق استعلام عن أفراد بطاقة التموين 2022، محل اهتمام الكثير من أصحاب بطاقات التموين، ووفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية موقع بوابة مصر الرقمية لتقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية لأصحاب بطاقات التموين سواء لـلاستعلام عن أفراد بطاقة التموين أو تحديث بيانات البطاقة.

ويوفر موقع بوابة مصر الرقمية من خلال خدمة استعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين ومعرفة رصيد السلع لبطاقة التموين والحصص والمقررات المخصصة لها، أثناء صرف السلع التموينية الشهرية.

استعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين 2022

يمكن لأصحاب بطاقات التموين استعلام عن أفراد بطاقة التموين من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا: فتح بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط الرسمي.

ثانيًا: الضغط على أيقونة التموين.

ثالثًا: الضغط على خدمة استعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين 2022 وصرف البطاقة.

رابعًا: تسجيل الحساب برقم الهاتف وكلمة المرور أثناء إنشاء الحساب.

خامسًا: النقر على ابدأ الخدمة.

سادسًا: ستظهر أمامك بيانات البطاقة التموينية

سابعًا: قم بالضغط على مربع أوافق على الشروط والأحكام، ثم اضغط التالي.

ثامنًا: يظهر أمامك بيانات البطاقة وعدد أفراد ورصيد البطاقة من الدعم.

رابط إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كل فترة خدمة إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين وتعلن عنها عبر صفحتها الرسمية، ويستطيع أصحاب بطاقات التكوين إضافة المواليد الجدد التي ينطبق عليها اشتراطات وزارة التموين وفق الخطوات التالية:

*الدخول على رابط موقع دعم مصر اضغط هنـــــــــــــــــــا

*اضغط على سجل حساب جديد.

*قم بكتابة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

*قم بكتابة اسم الوالدة (الاسم الأول).

*اضغط على خدمات التموين.

*قم باختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيًا ثم بدء الخدمة.

*ضع اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، ويجب أن يكون الاسم رباعي.

*قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة.

*ضع صلة القرابة (ابن) أو(ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء).

* اضغط على خيار (إضافة).

ويتم من إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين وبعد فترة يتم صرف المخصصات التموينية لاصحاب بطاقة التموين بعد زيادة عدد الأفراد حسب عدد الأسرة.