«إلحقونا بنموت».. شهود عيان يكشفون سبب حريق عين شمس

استمعت نيابة عين شمس لأقوال شهود العيان في حريق شقة سكنية أسفر عن مصرع رجل وزوجته وطفليهما الاثنين.

وأكد الشهود أنهم فوجئوا بتصاعد ألسنة اللهب والدخان بشكل كثيف من الشقة مكونة سحابة سوداء حالت دون دخولهم الشقة ونجدة الضحايا، مضيفين أن صوت صراخ الأسرة والأطفال كان شديدًا وكانوا يستغيثون قائلين: “الحقونا بنموت مش شايفين ولا قادرين نتنفس”، وسط صراخ وبكاء شديد.

وكشفت مناظرة نيابة عين شمس لجثث الضحايا أن الوفاة جاءت نتيجة اسفكسيا الاختناق وامتلاء الرئتين بغاز ثاني أكسيد الكربون ونقص الأكسجين، ما أسفر عن إصابتهم بهبوط حاد في الدورة الدموية، مما تسبب في الوفاة.

وكشفت معاينة النيابة عن تفحم جميع محتويات الشقة وامتلائها بالأدخنة وتآكل الأبواب والنوافذ وجميع الأجهزة