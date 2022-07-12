الأربعاء 13 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2022 للمعلمين

وزير المالية
وزير المالية
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يكثف البحث حاليًا عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2022 للمعلمين، وذلك مع قرب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وعودة البنوك والقطاع المصرفي للعمل يوم الأحد 17 يوليو الجاري، حيث يستعد المعلمون والعاملون في القطاع الخاص والحكومي وقطاع الأعمال لإنفاق الرواتب على المصايف والتنزه بمناسبة انتهاء الامتحانات وإجازة نهاية العام.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2022 للمعلمين 

ويبحث العاملون بالدولة عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2022، عبر محركات البحث العالمية جوجل و"تويتر"، وفي وقت سابق  قررت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يوليو 2022، للعاملين بـ33 وزارة وهيئة يوم 24 يوليو المقبل.

تقسيم الهيئات التي تصرف مرتبات شهر يوليو 

كما يتم صرف مرتبات شهر يوليو 2022 لـ33 وزارة وهيئة يوم 26 يوليو المقبل، ويتم صرف مرتبات شهر يوليو 2022 لجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 26 و27 و31 يوليو 2022.

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موعد زيادة مرتبات شهر يوليو 2022

كما ينتظر الكثير موعد زيادة مرتبات شهر يوليو 2022، والتي قررت الحكومية المصرية زيادتها منذ مدة لتجاوز الأزمة المالية التي تعاني منها كافة الأسر بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية والتضخم  وزادت  بالفعل صرفها ضمن مرتبات شهر أبريل الماضي 2022، أي قبل المدة المحددة لزيادة المرتبات بـ3 أشهر، ويرجع ذلك إلى قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرف زيادة المرتبات في شهر أبريل بدلًا من يوليو 2022، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، لتخفيف العبء على المواطنين، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت في زيادة الأسعار.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس للمعلمين 

وسيتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 24 أغسطس المقبل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 25 أغسطس المقبل، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 28 و29 و30 أغسطس 2022.

رفع الحد الأدني للأجور

ورفعت وزارة المالية الحد الأدنى للأجور منذ أبريل الماضي إلى 2700 جنيه، وبلغ الحد الأدنى للدرجة الممتازة 8700 جنيه، والحد الأدنى للدرجة العالية 6300 جنيه، والحد الأدنى لدرجة مدير عام 5100 جنيه، والحد الأدنى للدرجة الأولى 4500 جنيه، والحد الأدنى للدرجة الثانية 3900 جنيه، والحد الأدنى للدرجة لثالثة 3420 جنيهًا، والحد الأدنى للدرجة الرابعة 3180 جنيهًا، والحد الأدنى للدرجة الخامسة 2940 جنيهًا، والحد الأدنى للدرجة السادسة بـ2700 جنيه، جدول زيادة المرتبات 2022.

شهر يوليو يوليو للمعلمين مرتبات شهر يوليو أغسطس وزارة المالية

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