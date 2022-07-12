الثلاثاء 12 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 شباب بمدينة نصر بحوزتهم مواد مخدرة بقصد الاتجار

حبس
حبس
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قررت جهات التحقيق حبس 3 شباب بمدينة نصر، بحوزتهم مواد مخدرة بقصد الاتجار، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

وكانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم إحدى السيارات "قيادة أحدهم وملك والده" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس وزنت 400 جرام – مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والسيارة لتسهيل تحركاتهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس 3 شباب مدينة نصر مواد مخدرة

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وائل لطفي

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