تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب فى الشرقية

جددت جهات التحقيق بمحافظة الشرقية حبس 3 شباب في واقعة العثور على جثة طالب بجامعة الأزهر غرقا بمياه ترعة الحسينية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب، مقتولًا في ترعة الحسينية أمام مفارق السعدي بدائرة مركز شرطة الحسينية.

وتبين أن الشاب يدعى"حسنى. م. أ" 22 عامًا طالب بكلية الشريعة والقانون، مقيم الحسينية، عُثر عليه مقتولًا وملفوفًا بكيس قمامة أسود اللون (جرح في الوجه والذراع ونزيف في الأنف).

واتهمت أسرة المجنى عليه 3 أشخاص أنهم وراء ارتكاب الواقعة وقاموا بالتخلص منه فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الثلاثة المشكو في حقهم وهم كل من "محمد. ا.ع" و" عبد العاطى. م ا" و"أحمد.ع.ال" أبناء عمومة.

وتبين من التحريات الأولية قيام الضحية بإرسال صور خاصة لأحد أقارب المشكو في حقهم كان قد تحصل عليها من أحد الشباب، وحاول تهديد الفتاة بالصور، فأخبرت أقاربها الذين حاولوا استدراج المجنى عليه وأخذ هاتفه منه، وبعدها اختفى المجنى عليه وعثر عليه جثة هامدة طافية بمياه ترعة الحسينية الأيام الماضية.