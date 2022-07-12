الثلاثاء 12 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 1390 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
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شنت الأجهزة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، وبقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير إدارة المرور، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات دون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 1390 مخالفة مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وأسفرت الحملة التي قادها العقيد رامي سعد رئيس مباحث المرور، عن ضبط 1390 مخالفة مرورية، بينها 449 انتظار خاطئ للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و766 مخالفة متنوعة، وضبط 28 سائقا يقودون دون رخصة قيادة، و22 آخرين يقودون دون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 22 دراجة نارية دون رخص قيادة، وحجز 13 دراجة غير مرخصة، وتحرير 12 مخالفة ملصقات، و77 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 3850 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 19 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 13 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 3050 جنيها مصالحات.

القليوبية إدارة المرور ضبط السيارات المخالفة الدراجات النارية مخالفة مرورية

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وائل لطفي

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