النيابة تواجه صاحب شركة بموظف فى سرقة مبلغ مالى بالأزبكية

واجهت نيابة الأزبكية، اليوم الثلاثاء، صاحب شركة بموظف اتهمه بسرقة خزينة الشركة محل عمله، واتهم صاحب الشركة الموظف بالسرقة وطالبه برد المبالغ.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة الأزبكية بلاغًا من صاحب شركة كائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة (مبلغ مالى) من داخل الشركة ملكه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة موظفًا بالشركة محل البلاغ، مقيمًا بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في التحقيقات.