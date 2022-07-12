عودة الحركة المرورية لطبيعتها على خط 13 بنها - القناطر بالقليوبية

عادت الحركة المرورية لطبيعتها علي طريق خط 13 بنها - القناطر، بمحافظة القليوبية، عقب رفع آثار حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك، إثر إصابة 5 أشخاص.

وأصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى، بتوك توك على خط ١٣ بين قرية بلتان وقرية العمار الكبرى، بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمى.

البداية، عندما تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مستشفى بنها التعليمى بوصول نجلاء. م ٤٥ سنة ومقيمة العمار الكبرى، آية. ي ٢١ سنة ومقيمة العمار الكبرى، أسماء. ي ١٨ سنة ومقيمة العمار الكبرى، أميرة. ي ٢٣ سنة ومقيمة العمار الكبرى، حمزة. م ٣٠ سنة ومقيم العمار الكبرى، وتم الدفع بثلاث سيارات إسعاف وتم نقل جميع الحالات إلى مستشفى بنها التعليمى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.