بأسلوب المغافلة.. سقوط لص الهواتف المحمولة بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث بممارسة نشاط إجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين والفتيات أثناء احتفالاتهم بعيد الأضحى، مؤكدا أنه كان يقوم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة"، وأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي فى سرقة المواطنين أثناء احتفالات عيد الأضحى.

كما اعترف المتهم بارتكاب عدد من الوقائع، وأرشد عن المضبوطات التي قام بسرقتها من المواطنين.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد كشفت عن قيام أحد الأشخاص بعرض «2 هاتف محمول» للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتهما الحقيقية بمنطقة الموسكى بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته 2 هاتف محمول "مجهولا المصدر"، وبسؤاله عن مصدرهما اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة"، وأن الهاتفين من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب، أمكن تحديد المجنى عليهما، وباستدعائهما تعرفا على الهاتفين واتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.