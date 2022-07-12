الثلاثاء 12 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

غدًا ظاهرة قمر الغزال تضىء السماء.. ماذا تعرف عنها؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ads

سيضىء سماء الأرض، غدًا الأربعاء 13 يوليو، القمر المُلقب بـ«قمر الغزال»، حيث سيصل إلى ذروته في الساعة 18:38 يتوقيت جرينتش، حيث سيكون القمر الكامل لشهر يوليو مرة أخرى قمرًا عملاقًا، وسيصل لأقرب نقطة لكوكبنا أى قريب نسبيًا من الأرض في مداره الإهليلجي أو البيضاوي قليلًا، وسيظهر بشكل ساطع أيضًا يوم الخميس المقبل.

ويحمل القمر في هذه الظاهرة اللون البرتقالي اللامع، إذ يظهر القمر العملاق أكبر بنسبة تصل إلى 16% من متوسط القمر المُكتمل.

ووفقًا لموقع «live science» يظهر القمر عملاقا باختلاف الظواهر أربع مرات خلال العام، فكان الأول في شهر يونيو الماضي ويطلق عليه «قمر الفراولة»، والثاني في شهر مايو ويطلق عليه اسم «قمر الزهرة»، والثالث غدًا، والرابع سيكون في 11 أغسطس المقبل ويطلق عليه «قمر الحفش»، ويعد بهذا آخر قمر عملاق لهذا العام، ولكن ظاهرة الغزال بهذا الشكل لا تحدث غير مرة واحدة بالعام.

ومن المعروف اختلاف مدار القمر بمقدار 5 درجات تقريبًا عن مدار الأرض؛ لذا فهو عادة أعلى أو أدني من ظل الأرض مما يتيح لأشعة الشمس إلقاء الضوء على الجانب المواجه للأرض.

أما عن الأسماء التي تم إطلاقها عليه من قبل السكان الأصليين في أمريكا الشمالية، حيث أطلقت العديد من القبائل كانت تعيش فيما يُعرف الآن بشمال شرق الولايات المتحدة على القمر الكامل لشهر يوليو اسم «باك مون» أو «قمر الغزال»، حيث إنه في هذا الوقت من العام من المعتاد أن تنمو قرون الغزال بالكامل، لهذا كانت التسمية.

يذكر أن هناك مجموعة من المراحل يمر بها قمر كوكب الأرض على الرغم من ظهوره بشكله المعتاد في السماء، وكل مرحلة من المراحل التى يمر بها يكون لها اسم معين، وهما ما يلي: «المحاق، الهلال، التربيع الأول، الأحدب المتزايد، البدر، الأحدب المتناقص، التربيع الأخير، ومن ثم الهلال المتناقص».

قمر الغزال ظاهرة الغزال المحاق لأحدب المتناقص باك مون

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022.. كيرة والجن يحقق رقمًا قياسيًا

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022.. كيرة والجن يتصدر المشهد

دبى تستضيف الدورة الأولى من القمة العالمية للشركات فى نوفمبر

مصرع فني دش سقط من الطابق السادس بالمنوفية

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022 في اليوم الأول

بالأسماء.. إصابة 16 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الإسكندرية مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الأنصارية» التى قادت إلى «قانون الخلع»

منى رجب

الدين ليس مظهرًا وتسلطًا.. بل هو دعوة لمكارم الأخلاق

ماجد حبته

هل كفر العرب بالديمقراطية؟!

بسنت حسن

كسر التابو

القس. رفعت فكرى

الدين والمواطنة

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. مرشد التمكين

د.كريمة الحفناوى

والد الأمة بوليفار الخالد

محمود أبودومة يكتب: مشاهدات المسرح فى لندن

صور

إقبال كبير على حديقة الحيوان فى ثالث أيام عيد الأضحى

العيد فرحة.. المدبح الآلي بالبساتين

القناطر الخيرية: العيد فرحة

محطة تل أبيب

المزيد

تطبيع أم تعاون.. كيف ستؤثر زيارة بايدن على العلاقات بين إسرائيل والسعودية؟

استطلاع إسرائيلى يسجل تراجعًا جديدًا لـ«تحالف نتنياهو»

غُرف عمليات وسيارات "الوحش".. كيف تستعد إسرائيل أمنياً لاستقبال "بايدن"؟