غدًا ظاهرة قمر الغزال تضىء السماء.. ماذا تعرف عنها؟

سيضىء سماء الأرض، غدًا الأربعاء 13 يوليو، القمر المُلقب بـ«قمر الغزال»، حيث سيصل إلى ذروته في الساعة 18:38 يتوقيت جرينتش، حيث سيكون القمر الكامل لشهر يوليو مرة أخرى قمرًا عملاقًا، وسيصل لأقرب نقطة لكوكبنا أى قريب نسبيًا من الأرض في مداره الإهليلجي أو البيضاوي قليلًا، وسيظهر بشكل ساطع أيضًا يوم الخميس المقبل.

ويحمل القمر في هذه الظاهرة اللون البرتقالي اللامع، إذ يظهر القمر العملاق أكبر بنسبة تصل إلى 16% من متوسط القمر المُكتمل.

ووفقًا لموقع «live science» يظهر القمر عملاقا باختلاف الظواهر أربع مرات خلال العام، فكان الأول في شهر يونيو الماضي ويطلق عليه «قمر الفراولة»، والثاني في شهر مايو ويطلق عليه اسم «قمر الزهرة»، والثالث غدًا، والرابع سيكون في 11 أغسطس المقبل ويطلق عليه «قمر الحفش»، ويعد بهذا آخر قمر عملاق لهذا العام، ولكن ظاهرة الغزال بهذا الشكل لا تحدث غير مرة واحدة بالعام.

ومن المعروف اختلاف مدار القمر بمقدار 5 درجات تقريبًا عن مدار الأرض؛ لذا فهو عادة أعلى أو أدني من ظل الأرض مما يتيح لأشعة الشمس إلقاء الضوء على الجانب المواجه للأرض.

أما عن الأسماء التي تم إطلاقها عليه من قبل السكان الأصليين في أمريكا الشمالية، حيث أطلقت العديد من القبائل كانت تعيش فيما يُعرف الآن بشمال شرق الولايات المتحدة على القمر الكامل لشهر يوليو اسم «باك مون» أو «قمر الغزال»، حيث إنه في هذا الوقت من العام من المعتاد أن تنمو قرون الغزال بالكامل، لهذا كانت التسمية.

يذكر أن هناك مجموعة من المراحل يمر بها قمر كوكب الأرض على الرغم من ظهوره بشكله المعتاد في السماء، وكل مرحلة من المراحل التى يمر بها يكون لها اسم معين، وهما ما يلي: «المحاق، الهلال، التربيع الأول، الأحدب المتزايد، البدر، الأحدب المتناقص، التربيع الأخير، ومن ثم الهلال المتناقص».