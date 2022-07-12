حظك اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022 لجميع الأبراج الفلكية

قدم موقع «timesofindia»، توقعات الأبراج الفلكية، اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل:

تشعر اليوم بالاهتزازات السلبية من حولك، والتي قد تجعلك غير سعيد، ننصحك بتجنب الاستثمار في الأصول التي لا قيمة لها، قد تلاحظ أيضًا أن الأصدقاء والأشخاص من حولك قد لا يدعمونك اليوم، يُنصح بعدم توقع المزيد من أي شخص فيما يتعلق بالمساعدة.

برج الثور:

قد يكون لديك اليوم ثقة قد تنعكس على طريقة عملك، يكون لديك تركيز جيد نحو أهدافك، قد تكون القضايا الصحية جيدة، في الحياة المنزلية، لذا حاول تجنب الحجج غير الضرورية، فقد يؤثر ذلك على وئامك المنزلي.

برج الجوزاء:

قد يكون لديك نوع من الطاقة الإيجابية التي قد تخلق مكانتك بين الناس من حولك، قد تقضي وقتك في دراسة الأشياء الفكرية سوف تخطط أيضًا للدراسات العليا.

برج سرطان:

اليوم، قد تكون مشغولاً مع عائلتك وأصدقائك، قد تخطط؛ لتجديد منزلك أو قد تجلب بعض الأشياء الإبداعية؛ للحفاظ على وضعك الاجتماعي، مما قد يزيد من مكانتك.

برج الأسد:

اليوم قد لا تتمكن من تقديم نفسك بطريقة عملية، قد يكون لديك شعور بالملل، مما قد يجعلك تفتقر إلى الثقة، لذلك عليك أن تتبع حدسك أثناء اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالاستثمار.

برج العذراء:

قد يكون مصيرك مباركًا اليوم، وقد تبدأ مشاريعك المؤجلة الآن، بمساعدة نعمة كبار السن، أصبح الوضع الفوضوي الآن تحت السيطرة، مما قد يسرع مشروعك.

برج الميزان:

اليوم هو يوم إيجابي من حيث المكاسب، قد تحصل على نتيجة بجهد أقل، قد تتحول خسائرك إلى أرباح بمساعدة حكمتك، قد تخطط لدراسات عليا لتهيئة حياتك المهنية، يمكنك التبرع ببعض المبلغ لمكان ديني أو جمعية خيرية.

برج العقرب:

قد تشعر اليوم بالسعادة، وقد يتم علاج المشكلات المتعلقة بصحتك، يمكن علاج الأمراض المزمنة، لذا يُنصح بتجنب القيادة السريعة والإسراع، لقد نصحت بتجنب التضارب مع شريك العمل، يمكنك اتخاذ بعض القرارات المهمة فيما يتعلق بالعمل.

برج القوس:

اليوم ، قمرك ليس في وضع جيد، قد تشعر بالملل وقد تكون لديك مشاكل صحية، قد تواجه خسائر في هذه الفترة، ينصح بعدم الاستثمار في الأصول الخطرة، ومن المحتمل أن تتحول مكاسبك إلى خسائر، لذا يجب أن تتوقف عن الاستثمار في أشياء لا قيمة لها، ويجب أن تتجنب التورط في الخلافات.

برج الجدي:

ومن المرجح أن تبدأ مشاريعك المؤجلة الآن، قد تحصل على بركات كبار السن، والتي قد تساعدك على الخروج من الموقف الفوضوي، مما قد يزيد من سرعة عملك، قد يجعلك الوئام المنزلي سعيدًا بعد حل بعض الخلافات بين أفراد الأسرة.

برج الدلو:

أنت متحمس اليوم، بمساعدة التركيز الجيد قد تؤدي بشكل جيد في العمل والعمل، قد يكون مديرك داعمًا، وقد تحصل على بعض المسؤوليات الجديدة فيما يتعلق بالترقية، قد تكون هناك زيارة لمكان ديني، ينصح بتجنب الغطرسة في حياتك العاطفية.

برج الحوت

اليوم أنعم عليك القمر، سيكون الحب في الهواء من حيث الحياة الشخصية قد يجد الفردي تطابقًا مناسبًا، قد يكون أداءك أفضل من حيث الحياة المهنية، من المحتمل أن يدعمك أصدقاؤك والموظفون المرؤوسون.