الإثنين 11 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أسرع طريق للفلوس.. اعترافات عاطل ضبط بـ«هيروين» في الإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية
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استمعت نيابة العامرية لأقوال عاطل عثر بحوزته على كميات كبيرة من مادة الهيروين المخدر قبل ترويجها على عملائه بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية. 

 في بداية الأمر أنكر المتهم علاقته بالمواد المخدرة، وبتضييق الخناق عليه اعترف بأن المخدرات التي بحوزته يمتلكها وكان في طريقة لتوزيعها على المتعاطين، وأضاف إنه كان يعمل سائق ولكن متطلبات الحياة كانت كثيرة خاصة إن لديه ٣ أبناء ونصحه صديق له علة الاتجار في الحشيش ثم تطور الأمر للهيروين قائلا "عرفت إن المخدرات أسرع طريق للفلوس . 

 تلقى اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إخطارا يفيد بضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وبحوزته (2 اسطوانة لمخدر الهيروين وكذا كمية مجزئة لذات المخدر وزنوا 600 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس).

 

 

نيابة العامرية الهيروين الإسكندرية المواد المخدرة وزير الداخلية

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وائل لطفي

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