حبس موظف سرق مبلغا من شركة يعمل بها في الأزبكية

قررت جهات التحقيق بالقاهرة حبس متهم بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الشركات، بمنطقة الأزبكية بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت القبض على المتهم بعد ورود بلاغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من صاحب شركة كائنة بدائرة القسم، يفيد باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل الشركة ملكه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة موظف بالشركة محل البلاغ، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام نسخة من مفتاح الشركة كان يحتفظ بها نظرًا لطبيعة عمله بها، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.