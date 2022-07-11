الإثنين 11 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهمين تخلصا من طالب لسرقة «توك توك» في الدقهلية

ارشيفية
ارشيفية
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قررت جهات التحقيق حبس متهمين 4 أيام علي ذمة التحريات بتهمة مقتل سائق توك توك بالدقهلية.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المجني عليه يعمل سائق «توك توك»، لينفق أسرته وشقيقاته البنات، وخلال الأيام الأخيرة كان يعمل ليل نهار للمساهمة في تجهيز شقيقته قبل زواجها.

وأوضحت التحريات أن المجني عليه، 19 عامًا، تواجد يوم الجريمة في موقف بمدينة السنبلاوين التابعة لمحافظة الدقهلية وأثناء انتظاره عرض عليه المتهمان «ط.م»، 29 عامًا، مسجل خطر، و«ف.ر»، 33 عامًا، عاطل ومسجل خطر، توصيلهما لمركز ديرب نجم في الشرقية مقابل 150 جنيها.

وأضافت التحريات أنه خلال توصيل المجني عليه لهما قام أحدهما بإيقافه في الطريق لشراء عصير بسبب حرارة الجو، فطلب المجني عليه التوقف قليلا لتبريد التوك توك بسبب طول المسافة وارتفاع درجات الحرارة.

وخلال انتظارهم بالطريق، غافل أحد المتهمين المجني عليه وخنقه بحزام حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ثم حملا الجثة في التوك توك، وألقياها في مصرف وسط الزراعات وفرا بالمركبة وقاما ببيعها.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية من أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز بتغيب نجله طالب 19 سنة ويعمل سائق توك توك عقب خروجه للعمل وأن هاتفه المحمول مغلق، وعقب ذلك تم العثور على جثة المتغيب بإحدى المجاري المائية بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، وأسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية تخصص نشاطهما في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بالإكراه .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بمحل إقامتهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها بقصد سرقة التوك توك وقيامهما بالتخلص من الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه بإلقائه في الطريق العام، كما قررا ببيع مركبات التوك توك المستولى عليها من عدة وقائع سرقة لإثنين من عملائهما بالجيزة، أمكن ضبطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقتل طالب الدقهلية سائق توك توك السنبلاوين مسجل خطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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