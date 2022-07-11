الإثنين 11 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى انقلاب سيارة بالمنيا

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، فى انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، أمام قرية 8، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن وجود جثة ومصابين.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

انقلاب سيارة الطريق الصحراوي ا محافظة المنيا

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