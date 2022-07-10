أرق رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2022 مكتوبة للأصدقاء والأزواج

تصدرت رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2022 قائمة بحث الكثير من المواطنين في مصر والدول العربية خلال الفترة الجارية بالتزامن مع احتفالات المسلمين حول العالم بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.

رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2022

ويرصد لكم "الدستور" باقة من أفضل رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2022 مكتوبة للأهل والأصدقاء والأزواج عبر السطور التالية:-

أهنئ سيادتكم بقدوم عيد الأضحى ونتمنى من الله أن يبلغكم أعواما عديدة، وأن يرزقكم الوقوف بعرفات الأعوام القادمة.

أهنئكم بحلول عيد الأضحى، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، عيد أضحى مبارك عليكم.

نتمنى لكم مزيدا من الصحة والعافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده المولى عليكم أعوام مديدة.

أعاد الله عليكم عيد الأضحى المبارك باليمن والبركات، أقدم لكم أطيب التمنيات وأعظم التهاني.

نتقدم لكم بأطيب الأماني، راجين من الله أن يعيد عليكم الأعياد بالبركة والخير والسعادة.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير، أتمنى لكم دوام الخير والبركة وراحة البال.

عبارات التهنئة بعيد الأضحى 2022

بعطور الصباح والمساء ورائحة المسك الجميلة أهديكم معايداتي، فكل عام وأنتم بخير، وعيد أضحى مبارك وسعيد.

رغبت في أن أهنئك بقدوم العيد، فأنت أول شخص يستحق التهنئة، لأنك أول من يأتي في تفكيري، كل عام وأنت صديقي.

أتمنى أن تقوى الرابطة بينك وبين الله تعالى، في هذا الموسم المبارك، عيدك مبارك، كل عام وأنتم بخير.

أمانينا تسبق تهانينا، وفرحتنا تسبق ليالينا، وعيد مبارك علينا وعليكم.

كل ثانية، كل دقيقة، كل ساعة، كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، كل عام وأنتم بألف خير.

عادة العيد يفرح به الناس وأنت عكس الناس يفرح بك العيد، كل عام وأنت بخير.

تهنئة عيد الأضحى 2022 للأزواج والأصدقاء

حبيبي الغالي، يحفظك ربي لي، ويرزقك السعادة لقلبك وروحك، كل عام وأنت بخير، جاء عيد سعيد لأهنئك بأجمل العبارات، وأرق الكلمات، دمت لي دائما محبا لي.

زوجي الحبيب، أسأل الله العظيم، رب العرش الكريم، أن يجعل أيامنا أمن وسلام وحب وبر ورحمة ومودة.

زوجتي العزيزة، رفيق الدرب حبيبة القلب، كل عام وأنت بكل الخيرات والمسرات، عيد أضحى سعيد ومبارك.

صديقي الصدوق، كل عام وأنت بخير، الله يجعلنا صحبة الخير العمر كله يارب.

صديقتي حبيبتي، كل عيد وأنت بقربي، كل عيد واحنا فرحة وسعادة لبعض.