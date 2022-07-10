الأحد 10 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أعراض كورونا الجديدة 2022 .. صداع وتكسير الجسم أبرزها

كورونا
كورونا
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عادت إصابات كورونا في التزايد خلال الأيام القليلة الماضية وبدأ البحث عن أعراض كورونا الجديدة يزيد مع اهتمام المصريين في تحديدها خاصة بعد إعلان وزارة الصحة زيادة أعداد الإصابات بنسبة تخطت 6%.
ومرت مصر بـ5 موجات لفيروس كورونا واختلفت أعراض كورونا من موجة لأخرى مع التحورات الكثيرة التي أصابت الفيروس الأساسي وتسببت في تغيير شكله وطبيعته.

أعراض كورونا الجديدة

اختلفت أعراض كورونا الجديدة عن الأعراض التي شعر بها المصابون في الموجات السابقة وخاصة الموجة الأولى، ولكن تتشابه أعراض كورونا الجديدة مع أعراض كورونا من الفيروس الأصلي الذي انتشر في العالم بداية من ديسمبر 2019، وكانت أقل حدة من الموجات الأولى.

فبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية فإن أعراض كورونا الجديدة بين الأشخاص الذين تلقوا جرعتين على الأقل من اللقاح، كانت الأعراض الأكثر شيوعا هي سيلان الأنف صداع، التهاب الحلق، سعال مستمر.
بينما جاءت أعراض كورونا الجديدة  بين  الذين لم يتلقوا أي جرعة،وهي صداع، التهاب الحلق، سيلان الأنف، حُمى، سعال مستمر والفرق الرئيسي هو أنه لدى غير الملقحين كانت هناك حمى، وهو أمر يشير إلى مشكلة أكثر خطورة.

وشددت الحكومة المصرية في بيانها على ضرورة تلقي جرعة تعزيزية لكل من مضى على آخر جرعة له 3 أشهر، وتجاوز الـ60 عاماً أو لم يتجاوزها وكان يعاني من أي أمراض تثبط الجهاز المناعي، كمرضى الأورام، والفشل الكلوي. 

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وزارة الصحة

من جانبها، تنسق وزارة الصحة مع شركات تصنيع اللقاحات للحصول على اللقاحات الخاصة بـ"أوميكرون" ومتحوراته، إلى جانب توفير الأدوية الفموية الجديدة الخاصة بعلاج الكوفيد -19 "مولنابيرلفير"، "باكسلوفيد" من خلال التصنيع المحلي، والتنسيق مع هيئة الدواء المصرية فى هذا الشأن.

وأكدت وزارة الصحة في بيانها جاهزية مستشفيات العزل لعودة العمل بكامل الطاقة حال الاحتياج، وتحديد مسارات بالمستشفيات لحالات الاشتباه لتقليل خطر انتقال العدوى بين المرضى فى المستشفيات، والتأكد من وجود مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات وأجهزة التنفس الصناعي واللقاحات وغيرها من الاحتياجات اللازمة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا الجديد .

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