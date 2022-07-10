الأحد 10 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب جراء انقلاب دراجته النارية بكفر الزيات

جثة
جثة
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لقى شاب مصرعه، الأحد، جراء انقلاب دراجة نارية على طريق طنطا كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة.

وتلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب موتوسيكل يقوده شاب أمام قرية ديما على طريق طنطا كفر الزيات الزراعي.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع شاب يدعى "م.ا.م" إثر انقلاب موتوسيكل يقوده، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

دراجة نارية الإجراءات القانونية محافظة الغربية كفر الزيات مستشفى طنطا الجامعي النيابة العامة طنطا الجامعي

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