الأحد 10 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل أطلق النار على صديقه فى طلخا

حبس
حبس
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ألقت أجهزة البحث الجنائي بالدقهلية، الأحد، القبض على عاطل فتح النيران من سلاح ناري بحوزته على صديقه بمنطقة السوق التحتاني بمركز طلخا الذي أدى إلى إصابته إصابات بالغة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة بسماع دوى إطلاق نار بمنطقة السوق ونتج عن ذلك إصابة أحد الأشخاص ونقله إلى المستشفى فى حالة خطرة.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان البلاغ بالفحص تبين إصابة شخص يدعى "عمر عبد الجواد الباز، 24 عامًا، مصاب بطلق نارى من فرد خرطوش على يد صديقه ويدعى "ياسر.م.م.ع"، 20 عاما، عاطل، وشهرته "ياسر الإيطالي" وذلك بعد نشوب خلافات مالية بينهما.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة" فرد خرطوش".

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

إطلاق نار سلاح نارى مركز شرطة المباحث الجنائية القبض على عاطل الدقهلية فرد خرطوش

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