إصابة شخصين في تصادم سيارتين بالإسكندرية

وقع حادث تصادم سيارتين ودراجة بخارية على كورنيش الإسكندرية وتسبب فى إصابة شخصين وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

ترجع البداية بتلقي غرفة عمليات مرور الإسكندرية بلاغا بحادث تصادم على كورنيش الإسكندرية مما تسبب فى انقلاب سيارة وصعودها على الجزيرة الوسطى وتسببت فى إتلافات فى الرصيف وسقوط عامود كهرباء وتم إبلاغ الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم.

تم نقل المصابين لتلقى العلاج بالمستشفى بسيارة الإسعاف وتحرير محضر بالواقعة.

قام مرور الإسكندرية بعمل عدد من الأكمنة على الطريق بسبب السرعة الزائدة خلال أيام العيد وخاصة فى الساعات الأولى من الصباح لضبط المخالفين.