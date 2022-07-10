أسعار تذاكر حديقة الفسطاط 2022 ومواعيد حدائق القاهرة العامة
يهتم المصريون في أوقات العيد بالبحث عن الحدائق والمتنزهات ومنها حديقة الفسطاط التي زاد البحث عنها مع بداية عيد الأضحى المبارك حيث تصدرت أسعار تذاكر حديقة الفسطاط 2022 ومواعيدها العبارات الأكثر بحثًا على جوجل، وكانت حديقة الفسطاط من أهم الحدائق التي يفضل المصريون قضاء أوقات العيد بها ولكنها تم إغلاق حديقة الفسطاط العام الماضي في إطار سعى الدولة لتطوير المنطقة وإنشاء مشروع تلال الفسطاط، “الدستور” في السطور التالية عرضت القصة الكاملة عن حديقة الفسطاط والحدائق والمتنزهات التي يستطيع المصريون قضاء العيد بها.
أسعار تذاكر حديقة الفسطاط
كانت حديقة الفسطاط من الحدائق المميزة والتي يحبها المصريون، وكانت أسعار تذاكر حديقة الفسطاط 5 جنيهات قبل إغلاقها العام الماضي وتسليمها لهيئة التنمية الحضرية والأجهزة المكلفة بإنشاء مشروع تلال الفسطاط بمصر القديمة، وذلك للبدء فى تنفيذ خارطة تطوير المنطقة بالكامل ضمن إنشاء مشروع تلال الفسطاط.
ويشمل مخطط مشروع "حديقة تلال الفسطاط"، إنشاؤها على مساحة 500 فدان في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية، لتحتضن متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، ولتتكامل الحديقة مع الطبيعة الحضارية للمكان ولتحدث نقلة بيئية نوعية كأكبر متنفس أخضر في قلب القاهرة.
أسعار حدائق القاهرة للتنزه في عيد الأضحى
هناك عدة بدائل أمام المصريين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ومنها:
- حديقة حيوانات الجيزة وسعر التذكرة 5 جنيهات للمصريين و20 جنيهًا لغير المصريين، ومجانًا للأطفال أقل من 4 سنوات وتعمل من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا، وتقع في شارع شارل ديجول، محافظة الجيزة.
- حديقة الأزهر فسعر التذكرة 25 جنيهًا للكبار و15 جنيهًا للأطفال، وفي يومي الجمعة والسبت يصبح سعر التذكرة 30 جنيهًا للكبار و20 جنيهًا للأطفال، وتصبح في الأعياد 40 جنيهًا للكبار و30 جنيهًا للأطفال، وتعمل من 9 صباحًا وحتى 11 مساءً في يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد، وفي أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء تكون المواعيد من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً، وتقع في شارع صلاح سالم، الدرب الأحمر، القاهرة.
- الحديقة الدولية تعمل من 8 صباحًا حتى 4 مساءً، وسعر التذكرة 10 جنيهات وفي العطلات الرسمية يصبح سعر التذكرة 40 جنيهًا، وتقع في شارع عباس العقاد، مدينة نصر، القاهرة.
- حديقة الأسرة تعمل من 9 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، يوميًا، سعر التذكرة 60 جنيهًا في الأيام من الأحد إلى الخميس و70 جنيهًا في يوم الجمعة، وتوجد في مدخل الرحاب، الكيلو 26 طريق السويس.