أسعار تذاكر حديقة الفسطاط 2022 ومواعيد حدائق القاهرة العامة

يهتم المصريون في أوقات العيد بالبحث عن الحدائق والمتنزهات ومنها حديقة الفسطاط التي زاد البحث عنها مع بداية عيد الأضحى المبارك حيث تصدرت أسعار تذاكر حديقة الفسطاط 2022 ومواعيدها العبارات الأكثر بحثًا على جوجل، وكانت حديقة الفسطاط من أهم الحدائق التي يفضل المصريون قضاء أوقات العيد بها ولكنها تم إغلاق حديقة الفسطاط العام الماضي في إطار سعى الدولة لتطوير المنطقة وإنشاء مشروع تلال الفسطاط، “الدستور” في السطور التالية عرضت القصة الكاملة عن حديقة الفسطاط والحدائق والمتنزهات التي يستطيع المصريون قضاء العيد بها.

أسعار تذاكر حديقة الفسطاط

كانت حديقة الفسطاط من الحدائق المميزة والتي يحبها المصريون، وكانت أسعار تذاكر حديقة الفسطاط 5 جنيهات قبل إغلاقها العام الماضي وتسليمها لهيئة التنمية الحضرية والأجهزة المكلفة بإنشاء مشروع تلال الفسطاط بمصر القديمة، وذلك للبدء فى تنفيذ خارطة تطوير المنطقة بالكامل ضمن إنشاء مشروع تلال الفسطاط.

ويشمل مخطط مشروع "حديقة تلال الفسطاط"، إنشاؤها على مساحة 500 فدان في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية، لتحتضن متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، ولتتكامل الحديقة مع الطبيعة الحضارية للمكان ولتحدث نقلة بيئية نوعية كأكبر متنفس أخضر في قلب القاهرة.

أسعار حدائق القاهرة للتنزه في عيد الأضحى

هناك عدة بدائل أمام المصريين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ومنها: