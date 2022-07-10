الأحد 10 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

«اكتشفه يوسف شاهين ويؤمن بالحسد».. أسرار من حياة النجم العالمي عمر الشريف

عمر الشريف
عمر الشريف
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يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير عمر الشريف، الذي أثرى الحياة الفنية محليًا وعلميًا، كما أن علاقاته بعدد من السيدات اللاتي تزوجهن جعلت حياته مثيرة للجدل بشكلٍ ملحوظ للجميع، لكن ظلت حياة عمر الشريف مليئة بالأسرار حتى بعد وفاته. 

اسمه الحقيقي وبدايته الفنية 

ولد عمر الشريف بالإسكندرية لأسرة مسيحية، واسمه الحقيقى ميشيل ديمترى شلهوب، وكان والده تاجر أخشاب، لكنه عشق الفن منذ طفولته، وبدأ طريق نجوميته بفيلم “صراع فى الوادي” عندما اختاره المخرج العالمي يوسف شاهين للبطولة أمام الفنانة الكبيرة فاتن حمامة.

اكتشاف يوسف شاهين له 

احتل عمر الشريف مكانة كبيرة منذ أول ظهور له، وكان للمخرج العالمي يوسف شاهين الفضل فى اكتشافه وتقديمه منذ رآه للمرة الأولى صدفة.

وقالت الصحافة عن عمر الشريف آنذاك: "عمر الشريف الفنان الذى التقى بالحظ فى جروبى".. حين كانت تتحدث عن قصة اكتشافه حين كان المخرج يوسف شاهين الذي كان يبحث عن فتى بمواصفات معينة لبطولة فيلمه “صراع فى الوادي”.

ولكن الصدفة لعبت دورها فى حياة عمر الشريف عندما كان يوسف شاهين يجلس فى جروبى ودخل عمر الذى كان يحب الفن، وينتظر فرصة ليبدأ مشواره، وحين رآه يوسف شاهين وجد فيه المواصفات التي يبحث عنها فى بطل فيلمه “صراع فى الوادي”، ليقفز الشاب إلى صفوف المقدمة مع فيلمه الأول.

يؤمن بالحسد

كان الفنان العالمي عمر الشريف يؤمن بالحسد، ويصدق فى تأثيره على الإنسان، في عام 1957 تحدث عمر الشريف عن تأثير الحسد عليه فى حوار نادر موضحاً أحدث له خلال تصوير فيلم “شيطان الصحراء”، قائلا: "كان على أن أركب الحصان كثيراً خلال هذا الدور، وبالفعل أديت مشاهد ركوب الخيل بنجاح، وكان هناك مشهد يتطلب منى أن أقفز بسرعة من فوق الحصان و طلب منى المخرج يوسف شاهين أن أجرب القفز قبل التصوير ، فجربت بنجاح وبراعة، حتى أن أحد الموجودين نظر لي بإعجاب وقال: “ياعينى عليك ولد، الحصان مش باين جنبه، شيطان حقيقي”.

وقال النجم العالمي: “بعدها طلب منى يوسف شاهين أن أستعد لتصوير المشهد، وضبط الآلات والمعدات، وحاولت إعادة الحركة، ولكن العين أصابتنى فى الصميم، ولم أشعر إلا وأنا تحت أرجل الحصان بعد أن سقطت من فوقه، ولولا ستر الله لكنت تحت حوافره”.

الإسكندرية وفاة الصحافة المخرج اسرار نجوم

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