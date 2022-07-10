«إيه العقلية اللي تخلي حد يشجع الزمالك؟».. قصة عشق عمر الشريف للنادي الأهلي

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير عمر الشريف، الذي أثرى الحياة الفنية محليًا وعالميًا، كما أن علاقاته بعدد من السيدات اللاتي تزوجهن جعلت حياته مثيرة للجدل بشكلٍ ملحوظ للجميع، ورغم ذلك ظلت مليئة بالأسرار حتى بعد وفاته.

"أهلاوي ولا زملكاوي؟"

حين سألوا عمر الشريف "ليه أنت أهلاوي"، كان يجيب بصراحته المعهودة: "عشان صالح سليم اللي حببني في الأهلي والكورة"، حيث أفصح أكثر من مرة عن انتمائه للنادى الأهلى، على الرغم من أن النجوم على الأغلب يخفون انتماءهم الكروى حتى لا يخسرون جزء من جماهيريتهم.

وفى لقاء تليفزيوني رد الفنان العالمى على سؤال خلال لقاء معه حول انتمائه الكروى، قائلا، "أهلاوى طبعًا، أنا عايز أفهم إيه العقلية اللي تخلي واحد يتولد يبقى زملكاوي؟ ليه؟ متبقاش زي بقية العالم أهلاوي؟ حاجة نضيفة كده"، مؤكدًا أنه يكون سعيداً بعد فوز فريقه المفضل النادي الأهلي "حاجة حمراء حلوة كدة".

علاقته بصالح سليم

وقال عمر الشريف إن علاقته بصالح سليم قديمة جدا من قبل دخوله المجال الفني، وظلت تربطهما علاقة عائلية وصداقة قوية، مؤكدًا أن صالح سليم من جعله يحب كرة القدم ويشجع النادي الأهلي، وأن ابنه طارق تربى مع أولاد سليم خالد وهشام.

وأشار عمر الشريف إلى أنه عندما سافر للخارج كان سليم يسافر له، وكان يراه دائما في فرنسا وظلت الصلة بيهنما قائمة ولم يفترقا.

تشجيع عمر الشريف لهال سيتي الإنجليزي

وقال عمر الشريف إنه من أبرز مشجعى نادى هال سيتى الإنجليزى، فلقد بدأ مؤازرة نادى هال سيتى منذ عام 1960، حيث تعرف على النادى من الصداقة الوطيدة التي جمعته بالممثل سير توم كورتيناى، عندما شاركا سويًا فى فيلم "Dr Zhivago".

"صداقة عمر الشريف ببكين اجستاف"

جمعت علاقة صداقة قوية عمر الشريف بأحد أساطير النادى وهو بكين اجستاف، وكذلك رجل الأعمال المصرى عاصم علام مالك النادي المُلقب بـ"النمور"، ولبى عمر الشريف دعوة إدارة النادى بحضور المباراة النهائية في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى التى جمعت فريقي هال سيتى وأرسنال عام 2014 وذلك بملعب "ويمبلى" فى لندن، والتى انتهت بفوز آرسنال.

وقام الفنان الراحل بالتعليق الصوتي على إعلان للنادى قبل أهم مباراة فى تاريخه عندما تأهل لمواجهة أرسنال فى نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى العام الماضى، وتضمن الإعلان قصيدة بعنوان "النمور" ألقاها الفنان الراحل، وكتبها الشاعر البريطانى ويليام بليك، كما منحت جامعة هال في عام 2010 الفنان الراحل عمر الشريف شهادة فخرية، تقديرًا لحبه وعشقه لهذا النادى وقال خلال كلمته “أعشق مدينة هال، رغم إننى لم أزرها فى وقت سابق”.