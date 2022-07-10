الأحد 10 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط 13 تاجرًا للمخدرات في حملات بطوخ

مخدرات
مخدرات
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المُخدرة مُختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.

البداية بتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بشن حملة مُكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

تمكنت الحملة من ضبط 13 عاطلًا بالقناطر الخيرية وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وكفر شكر وقها، بحوزتهم 3 أسلحة نارية وسلاح أبيض وعدد من الطلقات من ذات العيار، و465 جرامًا من مخدر الهيروين، و160 جرامًا من مخدر البودر، و330 جرامًا من مخدر الحشيش، و120 جرامًا من مخدر الشادو.

وباستجواب المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية 13 شخص المواد المخدرة الحشيش الهيروين الاقراص المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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