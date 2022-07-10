الأحد 10 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

طقس ثانى أيام عيد الأضحى.. بيان بدرجات الحرارة فى جميع المحافظات

الطقس
الطقس
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قالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم الأحد، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، سيكون شديد الحرارة مرتفع الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما سيكون حارًا على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا على جميع الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الرطوبة نهارًا، ما يجعل المواطنين يشعرون بالحرارة بمعدل أعلى من الدرجة الفعلية التي تقاس في الظل، بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات.

وعن درجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 36  درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 28 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 29 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 30 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية: 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 23 العظمى 31

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 18 العظمى 36

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 17 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 31 والعظمى 39

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 28 والعظمى 3

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 29 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 30 والعظمى 41

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 30 والعظمى 41

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 42

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة فى أبورماد الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 26 والعظمى 34

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 25 والعظمى 33

ارصاد سوهاج جمهور الحرارة عيد الأضحى درجات الحرارة

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