السبت 09 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«أسفة إني خضتكم عليا».. القصة الكاملة لمشاجرة البلوجر آمال أبو المجد مع زوجها

آمال أبو المجد وزوجها
آمال أبو المجد وزوجها
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تصدرت البلوجر والتيك توكر آمال أبوالمجد، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أطلت على متابعيها عقب اختفائها لفترة، زاعمة أن زوجها أحمد جوبا تعدى عليها بالضرب المبرح وكاد أن يسقط جنينها، وتأتي أهمية قصة آمال أبو المجد في أن زواجها جاء عن قصة حب تحاكى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

"زوجها يعتدي عليها بالضرب" 

قالت البلوجر والتيك توكر آمال أبو المجد، على حسابها بموقع «إنستجرام»: “يؤسفني أقولكم إن جوزى أحمد اللي كنتوا كلكوا بتشوفوه بيحبني، أهو اللي بيحب، شوفتوا الرجولة؟.. إيه رأيكم كان عايز يجهض الجنين”.

وأضافت “أبو المجد”: “أنا كنت مختفية مش حزن ولا مرض، حق الست اللي تتسحل وكانت هتسقط في شهرها الثالث فين، هو بكل سهولة طلع من النيابة أكنو معملش حاجة، بس أنا واثقة إن هنا الحق موجود”.

"رد زوجها على ضربها" 

رد أحمد جوبا، زوج البلوجر، والتيك توكر الشهيرة، آمال أبو المجد، على اتهامه بالاعتداء والضرب المبرح عليها قائلا: "يا جماعة أنا مش هتكلم عن الحقيقة علشان الحقيقة إنتوا شايفنها مش كاملة، وأنا هطلع اتكلم في ستوري واحد بس أو اتنين، هاختصر فيهم حاجات كتير لأن آمال لسه مراتي وعلى ذمتي، وكل اللي إنتوا شايفينه ده جزء صغير من الفيديو الكامل".

وتابع زوج آمال أبو المجد: "أنا عمري ما هطلق أم ابني، ولا أقدر أعيش بعيد عن ابني يوم واحد، ولا هقدر أعيب فيها بأي كلمة، أو أي حاجة عشان البيبي اللي جاي ميقولش أبوه أذى أمه، لكن أمه أذت أبوه عادي، الست متستحملش والراجل يستحمل، وأنا الحمد لله جبل واستحمل أي حاجة". 

وبعد ساعات من رد زوج آمال أبو المجد، عادت البلوجر عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ترد، مدونة: "أسفة إني خضتكم عليا، والموضوع حصل من 4 أيام، بس قولت أقولكم بعد ما تعاملت بالقانون وإن شاء الله ربنا ينتقم من اللي عمل كده، ويارب اللي شمتان يحصل فيه كده".

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وائل لطفي

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