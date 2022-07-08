«إدارتكم ضيعت حقها».. أسرة الشهيدة شيرين أبوعاقلة تطلب مقابلة «بايدن»

اتهمت أسرة الشهيدة شيرين أبوعاقلة، الصحفية الفلسطينية، الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل على الإفلات من العقاب على إنهاء حياة ابنتهم، وطلبت مقابلة الرئيس جو بايدن شخصيًا خلال زيارته إلى دولة الاحتلال الأسبوع المقبل.

وفي رسالة إلى بايدن على تويتر، قالت أسرة أبوعاقلة إن الإدارة الأمريكية تبنت ببساطة ما خلصت إليه الحكومة الإسرائيلية بشأن مقتلها، الذي وصفته بأنه قتل خارج نطاق القضاء، بينما فشلت الأسرة في تحقيق هدفها وهو ضمان المساءلة الكاملة.

وجاء في الرسالة التي وقعها شقيقها أنطون أبوعاقلة نيابة عن الأسرة أن "تدخل إدارتكم ساهم في التشويش على مقتل شيرين والإفلات من العقاب".

وأفادت الرسالة "يبدو وكأنك تتوقع أننا والعالم يجب أن نمضي قدمًا فحسب.. إذا لكان الصمت أفضل" وطلبت الأسرة الاطلاع على جميع المعلومات التي جمعتها الإدارة حول هذه القضية.

وقُتلت "أبوعاقلة" في 11 مايو خلال الهجوم الإسرائيلي على بلدة جنين بالضفة الغربية المحتلة في ظل ظروف كثر حولها الجدل.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي، إن الأدلة تشير إلى أن "أبوعاقلة" قُتلت بنيران الجيش الإسرائيلي بينما كانت تقف مع صحفيين آخرين وترتدي سترة كتبت عليها كلمة صحافة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات سابقة، إن "أبوعاقلة" قُتلت على الأرجح في إطلاق نار من مواقع إسرائيلية، لكن ربما كان ذلك غير مقصود.

ولم يتمكن المحققون المستقلون من التوصل إلى نتيجة نهائية بشأن أصل الرصاصة التي أصابتها.

وانتقد مسئولون فلسطينيون التقرير وأكدوا أن جنديًا إسرائيليًا استهدف أبوعاقلة عن عمد. ونفت إسرائيل ذلك.

ويستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لزيارة الشرق الأوسط خلال الفترة من 13 إلى 16 يوليو الجاري، ومن المتوقع أن يجتمع بايدن بشكل منفصل مع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين وستكون قضية أبوعاقلة بمثابة اختبار دبلوماسي وداخلي لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يائير لابيد.

وحثت مجموعة من 24 عضوًا عن الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ بايدن الشهر الماضي، على ضمان المشاركة الأمريكية المباشرة في تحقيقات مقتل "أبوعاقلة".