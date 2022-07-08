مقتل 13 فى هجوم لمتمردين شرق الكونغو الديمقراطية

قتل متمردو «القوات الديمقراطية المتحالفة» 13 وأحرقوا عيادة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أعلن مسئولون محليون الجمعة.

وقال رئيس بلدية لومي بإقليم شمال كيفو كاسيريكا إيسي ميغامبو، إن عناصر من المجموعة المتمردة دخلوا البلدة مساء الخميس وأضرموا النار في عيادة طبية وقتلوا أربعة مرضى.

وأضاف أن المتمردين قتلوا تسعة مدنيين آخرين قبل أن يتراجعوا إلى حديقة فيرونغا الوطنية، وهي من المواقع العالمية المعروفة بحيواناتها البرية في شرق الكونغو الذي يشهد نزاعًا.

وقالت الممرضة كوليه بوينغوي إن السلطات الصحية أحصت مقتل 13 شخصًا في الهجوم.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الكونغولي، الكابتن أنتوني موالوسهاي، بمقتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال.

وأضاف أن مجموعة مسلحة "مؤيدة للقوات الديمقراطية المتحالفة" نفذت الهجوم.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من تأكيد تفاصيل الهجوم لدى مصدر مستقل.