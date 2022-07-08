الجمعة 08 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 13 فى هجوم لمتمردين شرق الكونغو الديمقراطية

الكونغو
الكونغو
ads

قتل متمردو «القوات الديمقراطية المتحالفة» 13 وأحرقوا عيادة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أعلن مسئولون محليون الجمعة.

وقال رئيس بلدية لومي بإقليم شمال كيفو كاسيريكا إيسي ميغامبو، إن عناصر من المجموعة المتمردة دخلوا البلدة مساء الخميس وأضرموا النار في عيادة طبية وقتلوا أربعة مرضى.
وأضاف أن المتمردين قتلوا تسعة مدنيين آخرين قبل أن يتراجعوا إلى حديقة فيرونغا الوطنية، وهي من المواقع العالمية المعروفة بحيواناتها البرية في شرق الكونغو الذي يشهد نزاعًا.
وقالت الممرضة كوليه بوينغوي إن السلطات الصحية أحصت مقتل 13 شخصًا في الهجوم.
وأفاد المتحدث باسم الجيش الكونغولي، الكابتن أنتوني موالوسهاي، بمقتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال.
وأضاف أن مجموعة مسلحة "مؤيدة للقوات الديمقراطية المتحالفة" نفذت الهجوم.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من تأكيد تفاصيل الهجوم لدى مصدر مستقل.

الديموقراطية المتحالفة جمهورية الكونغو شرق جمهورية الكونغو بلدية لومي بإقليم شمال كيفو المتمردين الجيش الكونغولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك جديدة 2022 رسمية وبين الأصدقاء

صيام يوم عرفة.. توقيت أذان المغرب اليوم الجمعة 8 يوليو 2022

الأدعية المستحبة.. دعاء يوم عرفة 2022

برقيه تهنئه بعيد الاضحى المبارك 2022

أبرز عبارات التهنئة فى يوم عيد الأضحى 2022 

«شوفتوا الرجولة؟».. التيك توكر آمال أبو المجد تتعرض للضرب من زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد جلال فراج

عز أبويا

د. محمد عفيفي

الحج زمان

د. رضا عطية

«سوء تفاهم».. هجائية مثقف مصرى لليسار الثقافى

ماجد حبته

مركز بحوث الفلزات

مدحت بشاى

العقاد ونبى الوطنية الصينى

عبد الرحيم طايع

أخطار افتتاننا بمجاذيب الصوفية

د. القس صفوت البياضى

تحذير من السيئ إلى الأسوأ

أحمد البنا

النجاح قد يأتى فى لحظة!

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريش

محطة تل أبيب

المزيد

دور أمريكى واضح.. هذا ما جرى بين رئيس وزراء إسرائيل وأبومازن

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس

اجتماع لمدة ساعتين.. لماذا ذهب وزير الجيش الإسرائيلى إلى رام الله؟