موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مصر وصيغة التكبيرات

يحرص المسلمون في جميع انحاء محافظات مصر والوطن العربي على أداء صلاة عيد الأضحى 2022 حيث كانت أكدت دار الإفتاء المصرية أن صلاة العيد سُنَّةٌ مؤكدة، واظب عليها النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم، وأمر الرجال والنساء – حتى الحُيَّض منهن- أن يخرجوا لها.

ويشارك يوم عيد الأضحى 2022 المسلمون جميعاً في حضور صلاة العيد، حيث روت أم عطية: أمرنا رسول الله أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيّض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين.

كيفية أداء صلاة عيد الاضحى 2022

وصلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى سبعًا سوى تكبيرة الإحرام يرفع يديه فيها.

وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام.

ويجوز أداء صلاة العيد جماعة، وعلى انفراد، ويكون وقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها، ويجهر بالقراءة فيهما، ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقاف والقمر، أو بسبح والغاشية.

ويخطب الإمام بعدهما خطبتين، يكبر ندبًا في افتتاح الخطبة الأولى تسعًا، ويكبر في افتتاح الثانية سبعًا، أما حكم صلاة العيد فهي فرض كفاية، وقيل سنة مؤكدة.

ويسن كذلك أن يذهب إلى صلاة العيد من طريق، ويعود إلى بيته من طريق آخر لتكثر الخطوات، ويكثر من يشاهده فعن جابر قال: "كان النبي إذا كان يوم عيد خالف الطريق" رواه البخاري.

صيغة تكبيرات العيد 2022

لا يوجد نص حديث نبوي صحيح بتكبيرات العيد ولكن اتفق العلماء على نص ثابت عن أبن مسعود رضى الله عنه وهو ما يكبر به بالمساجد وهي «الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد» سواء بتثليث التكبير الأول أو تثنيته.

موعد صلاة عيد الاضحى 2022

ويبدأ وقت صلاة عيد الأضحى 2022 من وقت ارتفاع الشمس، أي: بعد شروقها بحوالي ثلث الساعة، ويمتد إلى زوال الشمس، أي: قبيل وقت الظهر.

ونقدم موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة وباقي محافظات جمهورية مصر العربية.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 القاهرة فى تمام الساعة 5:26 وكذلك محافظة الجيزة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في محافظة الإسكندرية 5:28.

ومحافظة بورسعيد 5:19.

ومحافظة السويس 5:21.

ومحافظة البحيرة 5:27.

ومحافظة الغربية 5:25.

ومحافظة الدقهلية 5:23.

ومحافظة الشرقية 5:24.

ومحافظة الفيوم 5:29.

ومحافظة بنى سويف 5:29.

ومحافظة المنيا 5:32.

ومحافظة أسيوط 5:33.

ومحافظة سوهاج 5:32.

ومحافظة قنا 5:29.

ومحافظة أسوان 5:32.

ومحافظة مطروح 5:39.

ومحافظة الوادى الجديد 5:40.

ومحافظة الإسماعيلية 5:20.

ومحافظة دمياط 5:20.

ومحافظة البحرالأحمر 5:22.

ومحافظة كفر الشيخ 5:25.