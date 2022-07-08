الجمعة 08 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مصر وصيغة التكبيرات

عيد الأضحى
عيد الأضحى
ads

يحرص المسلمون في جميع انحاء محافظات مصر والوطن العربي على أداء صلاة عيد الأضحى 2022 حيث كانت أكدت دار الإفتاء المصرية أن صلاة العيد سُنَّةٌ مؤكدة، واظب عليها النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم، وأمر الرجال والنساء – حتى الحُيَّض منهن- أن يخرجوا لها.

ويشارك يوم عيد الأضحى 2022 المسلمون جميعاً في حضور صلاة العيد، حيث روت أم عطية: أمرنا رسول الله أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيّض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين.

 

كيفية أداء صلاة عيد الاضحى 2022

 

وصلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى سبعًا سوى تكبيرة الإحرام يرفع يديه فيها.

وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام.

ويجوز أداء صلاة العيد جماعة، وعلى انفراد، ويكون وقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها، ويجهر بالقراءة فيهما، ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقاف والقمر، أو بسبح والغاشية.

ويخطب الإمام بعدهما خطبتين، يكبر ندبًا في افتتاح الخطبة الأولى تسعًا، ويكبر في افتتاح الثانية سبعًا، أما حكم صلاة العيد فهي فرض كفاية، وقيل سنة مؤكدة.

ويسن كذلك أن يذهب إلى صلاة العيد من طريق، ويعود إلى بيته من طريق آخر لتكثر الخطوات، ويكثر من يشاهده فعن جابر قال: "كان النبي إذا كان يوم عيد خالف الطريق" رواه البخاري.

صيغة تكبيرات العيد 2022

لا يوجد نص حديث نبوي صحيح بتكبيرات العيد ولكن اتفق العلماء على نص ثابت عن  أبن مسعود رضى الله عنه وهو ما يكبر به بالمساجد وهي «الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد» سواء بتثليث التكبير الأول أو تثنيته.

txt

دعاء قبل الإفطار مع أذان المغرب يوم وقفة عيد الأضحى 2022

txt

الأدعية المستحبة.. دعاء يوم عرفة 2022

 

موعد صلاة عيد الاضحى 2022

ويبدأ وقت صلاة عيد الأضحى 2022 من وقت ارتفاع الشمس، أي: بعد شروقها بحوالي ثلث الساعة، ويمتد إلى زوال الشمس، أي: قبيل وقت الظهر.

ونقدم موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة وباقي محافظات جمهورية مصر العربية.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 القاهرة فى تمام الساعة 5:26 وكذلك محافظة الجيزة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في محافظة الإسكندرية 5:28.

ومحافظة بورسعيد 5:19.

 ومحافظة السويس 5:21.

 ومحافظة البحيرة 5:27.

ومحافظة الغربية 5:25.

ومحافظة الدقهلية 5:23.

 ومحافظة الشرقية 5:24. 

ومحافظة الفيوم 5:29.

ومحافظة بنى سويف 5:29.

ومحافظة المنيا 5:32.

ومحافظة أسيوط 5:33.

ومحافظة سوهاج 5:32.

ومحافظة قنا 5:29.

ومحافظة أسوان 5:32.

ومحافظة مطروح 5:39.

ومحافظة الوادى الجديد 5:40.

ومحافظة الإسماعيلية 5:20.

ومحافظة دمياط 5:20.

ومحافظة البحرالأحمر 5:22.

ومحافظة كفر الشيخ 5:25.

صلاة عيد الأضحى صلاة عيد الأضحى 2022 عيد الأضحى 2022 صلاة العيد صيغة تكبيرات العيد 2022 كيفية اداء صلاء عيد الاضحى دار الافتاء المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك جديدة 2022 رسمية وبين الأصدقاء

صيام يوم عرفة.. توقيت أذان المغرب اليوم الجمعة 8 يوليو 2022

الأدعية المستحبة.. دعاء يوم عرفة 2022

برقيه تهنئه بعيد الاضحى المبارك 2022

أبرز عبارات التهنئة فى يوم عيد الأضحى 2022 

«شوفتوا الرجولة؟».. التيك توكر آمال أبو المجد تتعرض للضرب من زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد جلال فراج

عز أبويا

د. محمد عفيفي

الحج زمان

د. رضا عطية

«سوء تفاهم».. هجائية مثقف مصرى لليسار الثقافى

ماجد حبته

مركز بحوث الفلزات

مدحت بشاى

العقاد ونبى الوطنية الصينى

عبد الرحيم طايع

أخطار افتتاننا بمجاذيب الصوفية

د. القس صفوت البياضى

تحذير من السيئ إلى الأسوأ

أحمد البنا

النجاح قد يأتى فى لحظة!

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريش

محطة تل أبيب

المزيد

دور أمريكى واضح.. هذا ما جرى بين رئيس وزراء إسرائيل وأبومازن

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس

اجتماع لمدة ساعتين.. لماذا ذهب وزير الجيش الإسرائيلى إلى رام الله؟